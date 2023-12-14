فلاشباك 2023 - جان يامان بتصرف مسيء .. بوراك دينيز مهدد بالسجن ونسليهان أتاغول ترد على خيانة زوجها

ميرنا وليد - بيروت - يسعى عدد كبير من المتابعين باستمرار، لمعرفة أخبار نجومهم المفضلين، وفي هذا المقال نعرض لكم أهم الأحداث التي حصلت مع النجوم الأتراك خلال عام 2023، وشكّلت ضجة بين الجمهور، وتناولنا في هذا الموضوع النجوم كيفانش تاتليتوغ، بيرين سات، بوراك دينيز، جان يامان، كرم بورسين، مارت رمضان ديمير وعفراء ساراتش أوغلي، ديميت أوزديمير، سيريناي ساريكايا، قادير دوغلو ونسليهان أتاغول، وأوزجان دينيز.

توتر علاقة كيفانش تاتليتوغ مع زوجته

تسبب مشهد قبلة بين النجم التركي كيفانش تاتليتوغ والممثلة سيريناي ساريكايا في مسلسل “AILE”، بتوتر علاقته مع زوجته مصممة الأزياء باشاك ديزر.

وبحسب ما ذكرت بعض التقارير التركية، فإن زوجة كيفانش تاتليتوغ هددته بأنها سوف تطلب الطلاق، وتنفصل عنه في حال تكرر مشهد القبلة بينه وبين شريكته في مسلسل "العائلة".

الإنتقادات تطال جان يامان بعد تصرفه المسيء مع معجب

تداول مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للنجم جان يامان أثار غضب الجمهور، إذ يظهر فيه معجب جاء ليلتقط صورة سيلفي مع جان يامان أثناء تواجده في السيارة، فإقترب المعجب من السيارة وأعطى هاتفه لجان يامان، الذي غضب وحطم الهاتف.

وعلق جان يامان على الحادثة، وقال: "هذا الشخص كان يتصرف بوقاحه منذ البداية، لم يطلب الإذن للتصوير، حتى أنه لم يقل مرحبا".

كرم بورسين في علاقة عاطفية مع زميلته النجمة

انتشر خبر مفاده أن النجم التركي كرم بورسين على علاقة عاطفية بزميلته في مسلسل "ماذا لو أحببتك كثيرا" حفصة نور صانجاك توتان، وأنهما يلتقيان بشكل سري، بناءً على طلب كرم بورسين.

بوراك دينيز مهدد بالسجن 7 سنوات

يواجه النجم التركي بوراك دينيز حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات وشهرين، بعدما وجهت المحكمة الجنائية الإبتدائية الـ٣٣ في أضنة، تهمة الإخلال بالأمن وطمأنينة الشعب إلى دينيز، وذلك بعد متابعة الممثلة نيلبري شاهين كايا الإجراءات القانونية ضده، إثر تهجّمه عليها، وشتمها أمام حبيبها وبعض الأصدقاء في أحد الفنادق.

وعلى الرغم من أن بوراك دينيز اعتذر من نيلبري شاهين كايا بعد الحادثة، إلا أنها رفضت اعتذاره، ورفعت بدعوى ضده في مكتب المدعي العام في مدينة أضنة، مرفقة إياها بتسجيلات كاميرا الفندق.

وفي التفاصيل، تشاجر بوراك دينيز مع نيلبري شاهين كايا في أحد الفنادق، والتي كانت برفقة حبيبها، فذهب إليها بوراك عدة مرات، ولكنها غادرت مع حبيبها لأن دينيز كان ثملاً، ومن ثم شتمته، وبعدها شتمها وصرخ عالياً، وتدخل حبيبها، وذهب إلى بوراك الذي قال له: "هل ستضربني، هيا اضربني"، إلا أن الحضور أبعدوا بوراك عن المكان.

ظهور بوراك دينيز بالملابس الداخلية

أثار بوراك دينيز حالة من الجدل بسبب ظهوره بالملابس الداخلية، في كواليس مسلسل "شاهميران"، المقرر عرضه قريباً على إحدى المنصات الإلكترونية.

وظهر بوراك بملابسه الداخلية، مع جوارب فقط، الأمر الذي عرضه لهجوم واسع من المتابعين، الذين إعتبروا أنه تخطى الحدود والخطوط الحمر.

ولم يكتفِ بوراك بذلك، بل ظهر أيضاً من دون أي ملابس، في أحد مشاهد "شاهميران" مع النجمة سيريناي ساريكايا.

بوراك دينيز وعلاقته العاطفية بـ سيريناي ساريكايا

انتشر خبر يفيد أن علاقة عاطفية تجمع بوراك دينيز مع سيريناي ساريكايا، إلا أن النجمة نفت الأمر، مشيرة إلى أنه شائعة لا أكثر.

علاقة عاطفية بين مارت رمضان ديمير وعفراء ساراتش أوغلي

ترددت أخبار عن وجود علاقة عاطفية بين بطلي مسلسل "الطائر الرفراف"، الذي يعرض حالياً بموسمه الثاني، إلا أنهما صديقان لا أكثر.

مثلية مارت رمضان ديمير تضع عفراء ساراتش أوغلي بموقف مُحرج.

وُضعت نجمة مسلسل "طائر الرفراف" عفراء ساراتش أوغلي في موقف محرج للغاية، بعد أن سألها صحافي عن ميول نجم المسلسل الممثل التركي مارت رمضان ديمير الجنسية، وعما إذا كان مثلي الجنس، لترد عليه بغضب: "شكراً لكم يا أصدقاء، نحن هنا من أجل حفل جميل".

والدة سيريناي ساريكايا بعلاقة مع والد زميلة ابنتها

كشفت وسائل إعلام تركية، أن والد الممثلة جانسو توسون خان زوجته مع والدة الممثلة التركية سيريناي ساريكايا، الأمر الذي شكّل جدلاً كبيراً بين الجمهور.

وفي أول تعليق لوالدة جانسو، قالت لوسائل إعلام تركية: "لست في وضع يسمح لي بالتحدث، ولكن كل الأخبار صحيحة، فوضت أمري بهما إلى الله".

وبعد فترة ظهر والد جانسو توسون برفقة والدة سيريناي ساريكايا أمام الكاميرات، إلا أنهما رفضا الإجابة عن أسئلة الصحفيين.

انفصال ديميت أوزديمير عن زوجها وبعدها عن حبيبها

بعد أن انفصلت عن زوجها الفنان أوزهان كوتش، بعد زواج دام ثمانية أشهر فقط، أنهت النجمة التركية ديميت أوزديمير علاقتها بحبيبها اليوناني الدي جي سيرجيو، بعد أن أمضت معه فصل الصيف في اليونان، وفق ما أفادت صحيفة Takvim.

خيانة قادير دوغلو لزوجته نسليهان أتاغول

أحدث الممثل التركي قادير دوغلو ضجة، بعد ظهوره في صور ومقاطع فيديو مع سيدة غير زوجته الممثلة التركية نسليهان أتاغول.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً ومقاطع فيديو لقادير دوغلو من أحد الملاهي الليلية، ظهر فيها وهو يعانق امرأة بوضع "رومانسي".

وبحسب إحدى المجلات، شوهد قادير دوغلو مع سيدتين، في أحد أماكن السهر في ألاتشاتي، ولم تصدر عن نسليهان أتاغول، حتى الساعة، أي ردة فعل على الأمر.

وأغضب الموضوع جمهور ومعجبي نسليهان أتاغول، الذين هاجموا قادير دوغلو، واتهموه بالخيانة ووصفوه بـ"زير النساء".

قادير أوغلو علق على الموضوع، وقال إنه يعتقد أن من سرب هذه الصور، حاول التقرب منه لالتقاطها بغرض إثارة هذه الأقاويل، وأضاف أنه تحدث إلى حوالى 80 شخصاً في ذلك الحفل.

موقف نسليهان أتاغول من خبر خيانة زوجها لها

سأل صحافي تركي النجمة التركية نسليهان أتاغول، عن خيانة زوجها الممثل قادير دوغلو لها، فأجابت: "هل بالفعل هذا ما تتساءلون عنه؟ لماذا لا تصدقون ما ترونه ؟ (إننا معاً)".

وعلق قادير دوغلو بالقول: "بإختصار هذه مسألة شخصية بيني وبين زوجتي".

إلا أن أحد النقاد في تركيا كشف المستور بقوله: "لمن يتساءل عن سبب ظهور الزوجين يداً بيد، بالرغم من قرار انفصال نسليهان، هو أن قادير توسل إليها بذلك قائلاً: هل يمكن أن نستمر بالزواج لفترة أخرى من أجل مسيرتي؟".

أوزجان دينيز يتعرض للسرقة

اتهم النجم التركي أوزجان دينيز، القائمين على أحد المسلسلات بسرقة أفكاره، مشيراً إلى أنه كان يعمل على تلك الفكرة قبل 10 سنوات، وفوجئ بعرضها في شهر آذار/مارس الماضي عبر الشاشات.

أوزجان دينيز يحتفل بزفافه

إحتفل أوزجان دينيز بزفافه من حبيبته مصممة الأزياء سمر دادكر، التي تصغره بـ23 عاماً، وأقيم حفل الزفاف في منزل نجم مسلسل "عروس إسطنبول"، في منطقة زكرياكوي.

بيرين سات على كرسي متحرك

ظهرت النجمة بيرين سات على كرسي متحرك، الأمر الذي أحدث جدلاً كبيراً بين الجمهور.وإنتشر فيديو بيرين سات على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي ظهرت فيه في أحد المطارات على كرسي متحرك، وعندما سئلت عن السبب قالت: "لقد لويت كاحلي، أنا بخير".