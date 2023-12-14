ميرنا وليد - بيروت - أطلت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي إنجي خوري مؤخراً على الجمهور، كاشفة عن معلومات مثيرة للجدل بشكل كبير، حول علاقتها بالفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي.

وقالت إنجي خوري، أن كل ما صدر عنها حول علاقة جمعتها بأدهم وحملها منه، كان بمثابة إداعاءات باطلة أجبرت على إتهامه بها تحت تهديد السلاح، حيث كانت مخطوبة من قبل مجموعة أطلقت عليها إسم "عبادين الشيطان"، في إسطنبول.

وقالت إنجي: "لم أتواصل يوماً مع أدهم، ولا معرفة شخصية بيننا. عبّادو الشيطان هم من قاموا باختطافي وأجبروني على إطلاق تلك الشائعات لإيذائه كونه التزم دينياً واختار طريقاً بعيداً عن الفن. عمد أشخاص مجهولون على استدراجي ووضع المنوم لي في مشروب زهورات، ففقدت عقلي وذاكرتي، ما اضطر شقيقي للعودة من ألمانيا وإدخالي إلى المستشفى حيث بقيت حوالي شهرا".

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي خوري بتصريحات مثيرة للجدل: "خطفت واتهمت أدهم نابلسي تحت التهديد"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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