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ميرنا وليد - بيروت - شاركت أمونة عيد زوجة الممثل اللبناني طوني عيسى صورة رومنسية لهما عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر الإثنان مرتديان ملابس متشابها حيث ظهرا بقمصان بيضاء اللون، ووجهت له رسالة رومنسية قالت فيها: " أحبك أبو تاليا".
وغي وقت سابق، عايد الممثل اللبناني طوني عيسى زوجته أمونة عيد بمناسبة عيد ميلادها من خلال صورة رومنسية تجمعهما شاركها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق طوني على المنشور بكلمات من الحب لزوجته حيث قال: "بدِّك خبرك انتِ مين..انتِ الدني كلا..عقبال ال ١٠٠ يا روح الروح".
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة رومنسية تجمعهما..أمونة عيد توجه رسالة حب إلى زوجها طوني عيسى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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