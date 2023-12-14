بالصورة - من كواليس مسلسل "زينهم".. أحمد داود بموقف مضحك مع سلمى أبو ضيف

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل المصري أحمد داود على الجمهور بصورة شاركها عبر حسابه الخاص ظهر فيها إلى جانب الممثلة المصرية سلمى أبو ضيف من كواليس أخر الأعمال التي شاركا فيها وهو مسلسل يحمل إسم "زينهم"، وعلق أحمد داود على الصورة بشكل ساخر حيث قال: "فرحة الفريند زون".



وفي وقت سابق، كشف حمد داود، سر عدم مشاركته بالجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” والذي يتم تصويره حالياً في السعودية.

وقال أحمد داود ، عبر حسابها : "والله كان نفسي، أنا بحب ولاد رزق جداً، وحاولت على قد ما أقدر أكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوى سلطان، وصعب جدًا التنسيق بينهم، إن شاء الله أكون معاهم في ولاد رزق 4".

