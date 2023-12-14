أريانا غراندي تظهر تضامنها مع الشعب الفلسـ طيني بهذه الطريقة!

ميرنا وليد - بيروت - تضامنت المغنية العالمية آريانا غراندي مع الشعب الفلسـ طيني، بعد تعرضه لقصف إسرائيلي على مدار اكثر من شهرين.



وأظهرت أريانا تضامنها مع الشعب الفلسـ طيني بطريقة غير مباشرة، وذلك عبر الإعجاب عبر حسابها الرسمي، على منشور يدعم أهالي غز ة نشر حساب "الصوت اليهودي من أجل السلام" في نيويورك.

وتضمن المنشور صورة للافتة كتب عليها "فلسـ طين حرة"، وأخرى كتب عليها "أوقفوا إطلاق النار".

كما كتب على لافتة في صورة أخرى، عبارة "من النهر إلى البحر، فلسـ طين ستكون حرة"، وهذا الشعار اعتبره بعض المسؤولين الأمريكيين معاديا للسامية يدعو لتدمير إسـ رائيل.



