موعد ومكان عزاء زوج إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة السابقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تستعد الفنانة إيناس عبدالدايم "وزيرة الثقافة السابقة"، لتلقي العزاء في زوجها الراحل، مساء اليوم الخميس

د.إيناس عبد الدايم، كشفت تفاصيل العزاء، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "عزاء المغفور له زوجي المهندس مدحت شليق الخميس الموافق ١٤-ديسمبر بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة - الشيخ زيد بعد صلاة المغرب، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".

وتوفي المهندس مدحت شليق الثلاثاء الماضي، بعد معاناة مع المرض بإحدى المستشفيات، وتم تشييع جثمانه ، وإقامة صلاة الجنازة أمس الأربعاء، في مسجد الشرطة.

وحرص على حضور صلاة الجنازة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ومن نجوم الفن، إيهاب فهمي، وسامح الصريطي، والمخرج خالد جلال، و تامر عبد المنعم.