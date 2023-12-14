في ذكرى رحيل أحمد راتب.. ما سر المشهد الذي أضافه وحيد حامد في فيلم المنسي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

في ١٤ ديسمبر ٢٠١٦، رحل عن عالمنا النجم أحمد راتب، بعد مشوار فني حافل

الفنان الراحل كشف في حوار له مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "بوضوح" أن المخرج شريف عرفة طلب منه بعد انتهاء تصوير فيلم "المنسي" أن يحضر لتقديم مشهد النهاية في العمل

وأوضح أن دوره بالفيلم كان مشهد واحد فقط، إلا أن الكاتب الكبير وحيد حامد قرر إضافة مشهد لأنه وجد أن النهاية لا تكتمل دون وجود هذه الشخصية

وأراد وحيد حامد أن يوجه رسالة مفادها "ما عفريت إلا بني آدم"، فالجمهور وجد أن هناك من قاموا بضرب البطل، والشخصية التي يجسدها أحمد راتب مقتنعة بوجود "عفاريت" في المكان الذي يعمل به.

فيلم "المنسي" بطولة: عادل إمام، يسرا، كرم مطاوع، ناهد جبر، مصطفى متولي، ومن تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة