ماندو العدل يحيي ذكرى رحيل الفنان أحمد راتب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أحيا المخرج ماندو العدل عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، ذكرى رحيل الفنان الكبير أحمد راتب

ونشر "العدل" صورة تجمعهما وعلق: "ذكرى وفاة حبيبي الأستاذ الكبير أحمد راتب، ألف رحمة ونور"

الفنان أحمد راتب رحل عن عالمنا في ١٤ ديسمبر ٢٠١٦، بعد مشوار فني حافل في المسرح والسينما والتليفزيون

وقدم الفنان الراحل خلال مشواره الفني أعمالا هامة منها: "الإرهاب والكباب، المنسي، طيور الظلام، سك على بناتك، السفارة في العمارة، هند والدكتور نعمان، الأولة في الغرام، عمارة يعقوبيان، جزيرة الشيطان، على بيه مظهر، المال والبنون، رأفت الهجان، الدنيا على جناح يمامة"