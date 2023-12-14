شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبي والدة جورج كلوني فى فيلم Ocean's 11 prequel والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كسر النجم العالمي جورج كلوني صمته مؤخرًا بشأن التقارير التي تفيد بأن مارجوت روبي وريان جوسلينج يلعبان دور والديه في فيلم Ocean's 11 prequel.



جورج كلوني وابطال باربي

عندما سأله الناس عن شائعات لم شمل الزوجين باربي في فيلم الجريمة والإثارة، قال الممثل البالغ من العمر 62 عامًا: ""نعم!" مارجوت روبي هي والدتي..ريان جوسلينج هو والدي".

Oceans سيكون الجزء الخامس من سلسلة Ocean's 11، ومن المقرر أن يلعب ريان جوسلينج ومارجو روبي والدي كلا من جورج كلوني وساندرا بولوك، الذان قدما دوري "داني أوشين" و"ديبي أوشين".

ستدور أحداث Oceans في الستينات من القرن العشرين وستناول تدريب مارجو وريان لطفليهما على السرقة من الأغنياء، بينما يساعدهم فريق من المحتالين أيضًا.

وعلي جانب آخر أنكرت الممثلة العالمية مارجوت روبي أي فرص لتكملة محتملة لـ فيلم Barbie، حيث أثيرت شائعات عن تكملة للعمل لأول مرة عندما أجرت روبي مقابلة مع مجلة TIME، قائلة إنها شاركت في محادثات حول جزء جديد.

وصرحت روبى في ذلك الوقت في ذلك الوقت: "يمكن أن تسير الأمور في مليون اتجاه مختلف من هذه النقطة".

في حوار جديد لـ روبى، صرحت قائلة:"أعتقد أننا وضعنا كل شيء في الفيلم، ولم نعمل على العمل لـ يكون سلسلة سينمائية، لقد وضعت جرينا جيرويج، لا أستطيع أن أتخيل ما سيحدث بعد ذلك".

وحصل الفيلم على إشادات من نقاد عالميين، حيث تم وصف العمل بـ"المضحك والمذهل والذكى للغاية"، فيلم Barbie من بطولة النجمة العالمية مارجوت روبي في دور باربى، والممثل العالمى ريان جوسلينج في دور كين.

حصل الفيلم على تعليقات إيجابية إلى حد كبير والعمل من إخراج جريتا جيرويج، وكتب جوزيف ديكلماير من موقع سكرين رانت "الفيلم فاجأتني وأعني ذلك بأفضل طريقة ممكنة، الفيلم مضحك ومبهج وذكي للغاية".

من بين الآخرين الذين أشادوا بالفيلم كان جيمي جيراك من ComicBook.com، الذي قال: لقد تجاوزت جريتا جيرويج توقعاتي بطريقة ما، وأعطى رايان جوسلينج ترشيحًا لجائزة الأوسكار، أنا جاد للغاية".

وتمت الإشادة بفيلم Barbie أيضًا لكونه "ذكيًا وصادقًا وممتعًا" بالإضافة إلى أنه "مرح ورائع ومضحك"، حيث قالت كاتسي ستيفان من Variety أن روبي وجوسلينج "وُلدا لعب أدوار باربي وكين".

أحداث فيلم Barbie تدور فى قالب من الكوميديا، حيث شوهدت باربى "مارجو" وهى تستمتع مع ريان كين فى عالم حقيقى مستوحى من عالم باربى - يطلق عليه اسم باربى لاند - حيث توجد العديد من المواقف للدمى الشهيرة، ومن بطولة مارجو روبى وريان جوسلينج فى دور باربى وكين على التوالي.