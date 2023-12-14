شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم الإسكندراني لأحمد العوضى بالسينمات فى موسم رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد صناع فيلم الاسكندراني للنجم أحمد العوضي المأخوذ عن إحدى روايات الكاتب الكبير أسامة أنورعكاشة، لطرح العمل في السينمات المختلفة في يناير المقبل، لينضم إلى قائمة أفلام موسم رأس السنة، وذلك بعد الانتهاء من تصويره خلال الفترة الماضية ودخوله مراحل المونتاج والمكساج.

فيلم "الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف وبطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب مونتاج عمرو عاكف.



احمد العوضي من كواليس فيلم الاسكندراني

ويعد فيلم الإسكندراني التعاون الأول بين العوضي وبين خالد يوسف، إنما هو التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد أن قدما سويا من قبل فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018 وسجل آخر أعمال المخرج خالد يوسف في السينما.

ويمثل فيلم الاسكندراني أيضا عودة عصام كاريكا لتلحين أغانى الأفلام بعد فترة طويلة من الغياب عنها، حيث يقوم بتلحين أغانى فيلم الإسكندرانى، ونشر كاريكا مؤخرا صورا تجمعه بالمخرج خالد يوسف وعلق قائلاً: "قريبا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال، وألحان العبد لله".

وتابع عصام كاريكا: "عودة لأغانى الأفلام بعد فترة طويلة، ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطوله أحمد العوضى وزينة، فيلم محترم بجد".