شكرا لقرائتكم خبر عن مد فترة محاكمة جوناثان ماجورز لثلاثة أسابيع بسبب فيديو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استراح الدفاع بعد أن سمح القاضي مايكل جافي بالإفراج عن الأدلة المتعلقة بالادعاءات التي قدمتها جريس جباري ضد الممثل العالمى جوناثان ماجورز، بما في ذلك الرسائل النصية والصور الفوتوغرافية واللقطات وتسجيل الممثل الذي يطلق على نفسه اسم "الرجل العظيم".



جوناثان ماجورز

تم اتخاذ القرار يوم الأربعاء الماضى، حيث تظهر الرسائل النصية، التي يزعم أنها بين السيدة جباري والسيد ماجورز، الممثل وهو يثني صديقته السابقة عن الذهاب إلى المستشفى بعد مشاجرة مزعومة في سبتمبر 2022.

وهذه الحادثة منفصلة عن تلك التي وقعت في 25 مارس الماضى والتي هي محور المحاكمة.

وقال ماجورز: "أخشى أنه ليس لديك أي تصور عما يمكن أن يحدث إذا ذهبت إلى المستشفى، سيطرحون عليك أسئلة، وبما أنني لا أعتقد أنك تحمينا فعليًا، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء تحقيق حتى لو كذبت واشتبهوا في شيء ما."

وفي التسجيل، يمكن سماع ماجورز وهو يقول لصديقته السابقة إنه يحتاج إلى "امرأة عظيمة" مثل ميشيل أوباما أو كوريتا سكوت كينج.

وتظهر لقطات المراقبة التي تم نشرها الزوجين وهما يتشاجران في شوارع نيويورك، ومن ثم أطلق القاضي جافي أيضًا سراح تسجيل مكالمة 911 الذي وضعه الممثل ليلة الحادث المزعوم.

وكان من المتوقع أن تستمر المحاكمة أسبوعين لكنها قد تمتد إلى أسبوع ثالث.