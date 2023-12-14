شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدني يشكر مايان السيد بسبب هدية الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد السعدني الشكر إلى الفنانة الشابة مايان السيد، بعد ان اشترت له هدية خاصة احتفالا بالكريسماس، وذلك من خلال حسابه بموقع "انستجرام".



أحمد السعدني

حيث نشر أحمد السعدني صورة لمايان السيد وهي تحمل الهدية عبر خاصية "الاستوري"، معلقا عليها: "هذه الفتاة المدهشة اشترت لي هدية رائعة من أجل الكريسماس، شكرا مايونا، أحبك كثيرا".

يذكر أن آخر أعمال أحمد السعدني مسلسل "سره الباتع"، الذي عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: حنان مطاوع، أحمد فهمى، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، شريف حلمي، وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف.