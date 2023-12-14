تحديث- انضمامات واعتذارات عن مشاركة مسلسل “للموت” بنسخته التركية… اقرأ التفاصيل

بعد ان وقع اختيار شركة الانتاج على النجمة التركية ايرام هيلفاجي اوغلو، التي ستجسد دور “سحر” (النجمة ماغي بو غصن – بالنسخة العربية من مسلسل للموت)، تفاجأ جمهور الدراما التركية بانسحاب الممثلة من العمل بسبب عدم اتفاقها مع شركة الانتاج على شروط العقد.

كما قامت “كانال د” بتغيير اسم المسلسل اللبناني من “للموت” الى “ما قبلك” لأن في عام 2017 عُرض مسلسل بنفس الاسم تقريبًا بعنوان “حتى الممات” بطولة انجين أكيوريك وفهرية افجان

نذكر أن النجم التركي، ابراهيم تشيليكول، كان قد اتفق على بطولة النسخة التركية من مسلسل “للموت” الذي سيعرض في فبراير ٢٠٢٤ على قناة Kanal D، حيث سيجسد ابراهيم شخصية هاكان داغستان صاحب احدى أكبر شركات البناء في البلاد (أي شخصية هادي “محمد الاحمد” بالنسخة العربية”). كما وقع الاختيار على النجمة ميليس سيزين، التي ستجسد دور زوجته “مروة” أي “ريم” (دانييلا رحمة) بالنسخة العربية.

اما من أعمال ميليس سيزين (الخائن بدور “تيا”. ومؤخرًا أطلّت بمسلسل “غول جمال”).

ومن أعمال ابراهيم تشيليكول (حب ابيض اسود،منزلي، مرارة الحب. والمسلسل الرقمي As the crow flies على نتفلكس.

شركة الانتاج التركية مستمرة في اختيار باقي أبطال العمل.

وقد اعتمدت الشركة شعارًا للمسلسل وهو “الحب ليس بقدر ما تعتقد، بل بقدر ما تحترق”.

كما ترددت معلومات أن التركية بيلين عقيل كانت مرشحة لتنضم الى بطولة مسلسل “للموت” بنسخته التركية ولكن المفاوضات فشلت ولم يتم الاتفاق معها.

السيناريو سيحمل توقيع باشاك انجيغون (من اعمالها السابقة الؤلؤة السوداء، البطل، علي رضا، زهرة الثالوث بموسمه الثالث، هذا العالم لا يسعني).

من اخراج سردار قوزلكلي (من أعماله حكايتنا، العشق الفاخر، وجع القلب، المدار).