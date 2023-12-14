بالصور- هكذا خطف رونالدو وجورجينا الأنظار في مدينة العلا السعودية

أشاد اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بمدينة العلا في المملكة العربية السعوديّة التي زارها في جولة سياحية التقط خلالها مجموعة من الصور شاركها عبر حسابه على انستغرام. وقد أبدى رونالدو إعجابه الشديد بالمعلم السياحي الأثري في المدينة، فعلّق مروّجًا له”مذهول بالتراث الإنساني والطبيعي الرائع للعلا هنا في السعودية”. كما ظهرت جورجينا رودريغز في إحدى الصور وهي ترتدي معطفًا طويلاً باللونَين الأبيض والأسود.

وعلى الفور حظي منشور كريستيانو بملايين علامات الإعجاب تخطّى عددها الثمانية في أقلّ من ٢٠ ساعة، فيما انهالت عليه عشرات آلاف التعليقات التي رحبّت به في مدينة العلا متمنية له الاستمتاع وسط معالمها التراثية العربية الأصيلة.

وفي حدث رياضي ينتظره الجمهور السعودي، كشف “موسم الرياض” عن مواعيد مباريات كأس الموسم 2023 التي يشارك فيها نادي إنتر ميامي الأمريكي وناديَا الهلال والنصر بمشاركة العديد من نجوم كرة القدم العالميين، حيث سيصل فريق إنتر ميامي الأميركي إلى العاصمة الرياض في شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ليخوض أولى مبارياته في كأس موسم الرياض ضد ناديي الهلال والنصر، ويواجه في أولى مبارياته في البطولة بملعب المملكة أرينا (يوم الاثنين 29 يناير)، نادي الهلال الذي يتربع حاليًّا على صدارة الدوري السعودي للمحترفين لهذا العام، وفي مباراته الثانية (يوم الخميس 1 فبراير)، سيواجه إنتر ميامي نادي النصر في لقاء أطلق عليه “The Last Dance”، حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان كريستيانو رونالدو من فريق النصر، وليونيل ميسي من فريق إنتر ميامي وجها لوجه مرة أخرى بعد آخر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي، على ان تختتم فعاليات البطولة (يوم الخميس 8 فبراير) المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، وفيها سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.