شتائم ومحضر شرطة.. شجار عنيف بين بوسي وطليقها في أحد الفنادق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فوجئ رواد أحد الفنادق الكبرى في التجمع الخامس بالقاهرة، بحدوث مشاجرة بين بوسي وطليقها هشام ربيع وسط تبادلهما السباب الذي كاد يصل إلى التشابك بالأيدي، وتحرير الطرفين محضراً بالواقعة.

بدأت الواقعة داخل أحد الفنادق الشهيرة في التجمع الخامس، عندما تقابلت بوسي مع طليقها، وحدثت بينهما مشادة كلامية من دون معرفة السبب، تطورت إلى مشاجرة وتبادل الشتائم، فتدخل بعض الحاضرين لفض المشكل لكن من دون جدوى.

وحرّرت بوسى محضراً في قسم شرطة التجمع الخامس، اتّهمت فيه طليقها بالاعتداء عليها بالسب، فبادلها الأخير الاتهام نفسه، وحرّر محضراً اتهمها فيه بالسب.

جاء ذلك بعد فترة قصيرة من إعلان هشام ربيع انفصاله عن بوسي، مؤكداً في أسباب الانفصال أنها تخلّت عنه في أزمته رغم أنها كانت السبب فيها وأنه ممتن لزوجته الأولى على وقوفها إلى جانبه في أزمته ودخوله السجن، لذا قرر أن ينفصل عن بوسي.

وكانت بوسي قد تزوجت من هشام ربيع في أيار (مايو) من العام الماضي، وأقاما حفل الزفاف في فندق كبير بحضور العديد من المشاهير، وهشام ربيع هو الزوج الثاني في حياة بوسي بعد زواجها من الراحل فطين سعيد مدير أعمالها وحدوث أزمة بينهما بسبب خيانته لها مع إحدى الراقصات، مما اضطرها إلى رفع قضية خلع ضده.