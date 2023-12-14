موسم الرياض يعيد حسين فهمي إلى المسرح بعد 15 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأ الفنان المصري حسين فهمي التحضير لعرض مسرحي يقدّمه في “موسم الرياض” ويعود به إلى خشبة المسرح بعد غياب 15 سنة، منذ تقديمه مسرحية “زكي في الوزارة” في عام 2008.

ويُجري حسين فهمي خلال الفترة الحالية بروفات مسرحية “كذا نوفل” التي من المنتظر أن تُعرض آخر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويشاركه في بطولتها كل من: أحمد السعدني وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن.

يُذكر أن آخر أعمال حسين فهمي الفنية، مسلسل “سره الباتع” الذي عُرض في رمضان الماضي، وشارك فيه عدد كبير من النجوم بينهم: أحمد فهمي وأحمد السعدني ودرة ومحمود قابيل ونجلاء بدر وهالة صدقي…، وهو من إخراج خالد يوسف، عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس.

من ناحية أخرى، ينتظر حسين فهمي عرض مسلسل “السر” الذي انتهى من تصويره منذ أكثر من عامين وتأجّل عرضه مراراً، ويشارك في بطولته: وفاء عامر، نضال الشافعي، مايا نصري، نور الكاديكي، ألفت عمر…، وهو من إخراج محمد حمدي وﺗﺄﻟﻴﻒ حسام موسى، وتدور أحداثه حول محامية على علاقة برجل أعمال، تكتشف سراً خطراً بخصوصه، مما يؤدي إلى حدوث خلافات بينهما، فيحاول القضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ.