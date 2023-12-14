تلقى طلبات لإحياء أفراح.. حسن الرداد يتحدث عن تجربته في الغناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان حسن الرداد، عن موقف طريف تعرّض له بعد نجاحه في تقديم أغنية “يا واحشني إديني رنة” والتي قدمها مع المطرب محمود الليثي في فيلم “زنقة الستات”.

وأعلن الرداد أنه تلقى العديد من العروض لإحياء حفلات وأفراح، قائلاً: “اتعرض عليا أعمل حفلات وأفراح من 10 سنين أو أكتر، وقالولي اعمل أغاني بعد أغنية يا واحشني اديني رنة، وكنت كل ما أدخل أي فرح يقولولي غني”.

يُذكر أنه يُعرض حالياً لحسن الرداد، فيلم “لوموندو”، وحقق إيرادات كبيرة في دور العرض بالسينمات، وضم العمل مجموعة من الأبطال ومن بينهم هاجر أحمد، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، رحاب الجمل، إنجي وجدان، محمود حافظ، محمد ثروت، محمد محمود، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول الشاب الثلاثيني بلوموندو، الذي يستغل سفر زوجته للولادة ويقرر تنظيم حفل صغير في منزل صديقه، ولكن تتأزم الأمور وتخرج عن السيطرة، وتتطور الأحداث بعد ذلك.