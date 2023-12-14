فؤاد عبد الواحد يتألق في ختام “الألعاب السعودية” و”ملتقى أبوظبي الأسري”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن طرح ألبومه الجديد لعام 2024، أشعل الفنان فؤاد عبد الواحد ختام “دورة الألعاب السعودية 2023” في الرياض، بحفل غنائي ضخم قدم خلاله برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من أشهر أغنياته.

وتفاعل الجمهور مع أغنيات فؤاد عبد الواحد، إذ ردد الحاضرون معه الكلمات تماماً كما لو أنهم “كورال” يرافقه في كل حفلاته، فترك ذكرى جميلة بين الرياضيين المشاركين في الدورة ومع المشجعين الحاضرين من مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

وأعرب فؤاد عن سعادته بما لمسه من نجاح للدورة الرياضية هذا العام 2023، والتي دعمت الرياضيين المشاركين وشجعتهم لخوض البطولات العالمية، وأثنى على نجاح التنظيم ودعم اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على اهتمامها في تحفيز وتطوير المواهب الى الإحتراف.

وتوجه فؤاد بعدها مغادراً الى دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديداً العاصمة أبوظبي حيث أحيا حفلًا غنائياً ضمن فعاليات الدورة الرابعة من “ملتقى أبوظبي الأسري”، الذي يقام تحت شعار “أسرة متماسكة.. مجتمع مستدام”، في جزيرة الحديريات، وقدّم باقة من أجمل أغنياته في المسرح الرئيسي بمنطقة مرسانا.

ووجّه فؤاد عبد الواحد الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات”، والقائمين على الملتقى لما قدموه من جهودٍ ساهمت في إنجاح وإبراز الوجه الحضاري للدولة والاهتمام بالأسرة بشكل خاص.

هذا ويحقق ألبوم فؤاد عبد الواحد الجديد نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور السعودي والخليجي والعربي، حيث بات عدد المشاهدات والإستماع له في تزايد مستمر، الى جانب تفاعل الجمهور عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث اختلفت الأذواق في اختيار الأغنيات التي تلامس قلوبهم.