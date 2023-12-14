“إحساس مش عارفة أوصفه”.. مي عمر تعلّق على تجربتها الأولى في لجان التحكيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة مي عمر عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” على تجربتها الأولى كعضو لجنة تحكيم، وذلك بعد مشاركتها في لجنة تحكيم “مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام” في دورته الثالثة.

ونشرت مي صوراً من مشاركتها في المهرجان، وعلّقت عليها كاتبةً: “اتشرفت بوجودي كعضو لجنة تحكيم بمهرجان الجامعة الأمريكية للأفلام، إحساس مش عارفة أوصفه إني أكون عضو لجنة تحكيم في جامعتي اللي اتخرّجت منها وقضيت فيها أجمل سنين حياتي”.

وكانت قد شاركت مي في لجنة التحكيم مجموعة من الفنانين المصريين، أبرزهم: أحمد فهمي، المخرجة كاملة أبو ذكري، الكاتب أحمد مراد، أحمد المرسي، وميرڤت أبو عوف.

يُذكر أن “مهرجان الجامعة الأميركية للأفلام” يُقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر في الجامعة، وتشارك في المسابقة عشرة أفلام من أصل أكثر من 60 فيلماً تم ترشيحها.

من ناحية أخرى، انتهت مي عمر منذ فترة من تصوير مسلسلها الرمضاني “نعمة الأفوكاتو” لتكون بذلك أول فنانة تنتهي من تصوير عملها الرمضاني وتحجز مكاناً للعرض على شاشات الفضائيات في رمضان.