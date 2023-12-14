بعد اعتذارها من زملائها.. مفاجأة حول عودة حلا شيحا للتمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من إعلان الفنانة حلا شيحة عن تقديمها اعتذاراً رسمياً الى نقابة المهن التمثيلية المصرية والنقيب الدكتور أشرف زكي عما بدر منها من قبل بشأن تحريمها للفن، وتبرّؤها من أعمالها، الأمر الذي أغضب نجوم الفن منها، إلا أن حلا لم تقدّم طلباً رسمياً للعودة الى التمثيل.

وكشف مصدر من داخل نقابة الممثلين أن حلا رغم تقديمها الاعتذار خلال اللقاء مع الدكتور أشرف زكي في النقابة، لم تعلن أو تُقدّم طلباً بشأن عودتها الى التمثيل ورفع الشطب عن عضويتها في النقابة، وهو ما يجعل أمر مشاركتها في أي أعمال فنية جديدة معلّقاً الى حين تقديمها طلباً رسمياً برفع الشطب عنها وعودتها الى التمثيل من جديد.

وكانت حلا شيحة قد قدّمت اعتذاراً رسمياً لزملائها في الوسط الفني على ما بدر منها خلال الفترة الماضية من إساءات الى الفن والفنانين بعد زواجها من الداعية الإسلامي والمنتج الفني معز مسعود وإعلان اعتزالها الفن.

وجاء اعتذار حلا شيحة خلال لقائها بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، مساء الثلاثاء الماضي في مقر النقابة، حيث شكرته على دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة، مؤكدةً أن نقابة المهن التمثيلية ستظل السند الحقيقي لكل فناني مصر، مؤكدًة أنها تكنّ الاحترام والتقدير لهم جميعاً، وأن الفن يحمل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ تحاكي وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة في الوطن العربي.