ليلى علوي تعود الى المسرح بعد غياب 27 عاماً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب لأكثر من 27 عاماً، تعود الفنانة ليلى علوي إلى خشبة المسرح لتقدّم مسرحية “الصندوق الأحمر” ضمن فعاليات “موسم الرياض”.

وبدأت ليلى علوي التحضير للمسرحية واختيار فريق العمل استعداداً للبدء بالبروفات قبل تقديم المسرحية مع بداية العام الجديد.

يُذكر أن آخر أعمال ليلى علوي المسرحية، “الجميلة والوحشين”، والتي تم عرضها عام 1996 وهي بطولة: محمد الصاوي وحجاج عبد العظيم وأحمد رزق، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج حسين كمال.

من ناحية أخرى، تنتظر ليلى علوي عرض ثلاثة أفلام انتهت من تصويرها، وهي: “التاريخ السري لكوثر”، والذي انتهت من تصويره قبل عامين ولم يُعرض حتى الآن من دون معرفة أسباب التأجيل، و”آل شنب” الذي من المقرر أن يُعرض آخر كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويشاركها في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات منهم: سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، وأسماء جلال. كما تنتظر ليلى علوي عرض فيلم “مقسوم” والذي تشارك في بطولته مع الفنانة شيرين رضا ومن المقرر عرضه بداية العام المقبل 2024.