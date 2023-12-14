لهذا السبب اعتذرت يسرا من وزيرة الثقافة المصرية السابقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتذرت الفنانة المصرية يسرا من صديقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية السابقة بسبب عدم تمكنها من حضور جنازة زوجها المهندس مدحت شليق، الذي رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي وشيعت جنازته من مسجد الشرطة ظهر أمس (الأربعاء).

ونعت يسرا، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” زوج صديقتها، مطالبة الفنانة جميع متابعيها بالدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكتبت يسرا قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون خالص عزائي لصديقتي العزيزة الوزيرة إيناس عبد الدايم في وفاة زوجها السيد مدحت شليق.. تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، وأنزل على قلبك الصبر صديقتي العزيزة على هذا الفراق الأليم، واعتذار عن عدم حضوري لتواجدي خارج البلاد”.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة السابقة، قد أعلنت وفاة زوجها المهندس مدحت شليق، عبر حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، حيث كتبت منشورًا جاء فيه: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل المهندس مدحت شليق، زوج الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة السابق”.

وأضافت: “صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد نسألكم الدعاء”.