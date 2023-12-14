أحمد السعدني يتلقى هدية الكريسماس من هذه الممثلة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد السعدني مع متابعيه، صورة للممثلة المصرية مايان السيد، وذلك عبر حسابه الرسمي.

ونشر أحمد الصورة لمايان، وشكرها على إهداه هدية الكريسماس.

وكتب أحمد السعدني معلقاً: "هذه الفتاة المدهشة اشترت لي هدية رائعة من أجل الكريسماس، شكرا مايونا، أحبك كثيرا".

يذكر أن آخر اعمال الممثل احمد السعدني، هو مسلسل "سيب وأنا اسب"، وشارك في بطولته إلى جانب أحمد السعدني، كل من الممثلة هنا الزاهد، ومحمد جمعة، وعارفة عبد الرسول، بالإضافة إلى محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد، والتي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني بعد أن كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجأت بأنها مازالت على ذمته.



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