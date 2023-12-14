علاقة حب جديدة تلوح بالأفق.. كاميلا كابيلو ودريك بصور حميمة

ميرنا وليد - بيروت - يبدو أن الفنانين العالمين دريك وكاميلا كابيلو إما يتواعدان أو على وشك التعاون في مشروع موسيقي، حيث تم رصدهما في منطقة البحر الكاريبي معاً.
وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطات لدريك البالغ من العمر 37 عامًا والمغنية البالغة من العمر 26 عامًا وهما يتزلجان معًا على الماء ويجريان محادثة حميمة، وهما متقاربان من بعضهما البعض بشكل كبير.
وبالرغم من فارق العمر الكبير بينهما، إلا أن دريك وكاميلا بديا بغاية التفاهم والسعادة وهما يقضيان وقتهما سوياً، وبدت العلاقة بينهما مميزة للغاية.
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