لهذا السبب لن يشارك أحمد داود بالجزء الثالث من "ولاد رزق"

ميرنا وليد - بيروت - بارغم من مشاركته في بطولة الجزئين الأول والثاني، إلا أن الممثل المصري أحمد داود يغيب عن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، المقرر إصداره قريباً.



هذا الأمر أثار تساؤلات الجمهور الذي خاف من أن يكون قد تم إستبعاد أحمد داود، فإضطر للإجابة على هذا السؤال عبر خاصية القصص القصيرة، وقال: "والله كان نفسي أنا بحب ولاد رزق جداً، وحاولت على قد ما اقدر أكون معاهم، بس غصب عني معرفتش أكون موجود بسبب مسلسل زينهم وفيلم الهوى سلطان وصعب جداً التنسيق بينهم، إن شاء الله أكون معاهم في ولاد رزق 4".

يذكر أنه يشارك في بطولة الجزء الثالث من "ولاد رزق"، أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.