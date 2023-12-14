عرض "الحلم" بمركز الثقافة السينمائية بحضور المخرج عبد العزيز حشاد

محمد اسماعيل - القاهرة - عرض مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر فيلم" الحلم " للمخرج عبد لعزيز حشاد من إنتاج المركز القومي للسينما، وذلك ضمن الأنشطة السينمائية التي يقيمها مركز الثقافة السينمائية أسبوعياً.

والفيلم يندرج تحت نوعية الأفلام الروائية القصيرة وتدور قصته حول فكرة دعم النجاح والقدرة علي العمل وكيف يصبح حلمك حقيقة وأنه لا يوجد شئ مستحيل.

الفيلم بطولة أميرة فتحي وإيمان مدحت والطفلة سيلين والطفل ياسين ، قصة أحمد صبحي ، تصوير محمد عزمي مديرإنتاج سلوي عبد الرحمن، إخراج عبد العزيز حشاد، وتم تصويره في إحدى قرى محافظة الجيزة.

وعقب عرض الفيلم تحدث المخرج عبد العزيز حشاد والنجمة الصاعدة سيلين حشاد والدكتورة صوفيا عبد العزيز عن ذكرياتهم أثناء تصوير الفيلم مع الجمهور من الحضور الذي تفاعل مع أحداث الفيلم الدرامية.

يذكر أن الفعاليات أقيمت تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية. بمقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.