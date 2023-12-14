متفوقة على "عمرو دياب" شيرين عبد الوهاب تتصدر قوائم "بيلبورد عربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب، قوائم أفضل 10 مطربين، والأكثر استماعًا بين 100 مطرب ومطربة وفرقة، عبر موقع "بيلبورد عربية"، هذا الأسبوع.

شيرين عبد الوهاب، حلت في المركز الأول، وجاء الرابر المغربي الكرندي طوطو، في المركز الثاني، ويليه مؤدي أغاني الراب مروان بابلو.

وجاء النجم عمرو دياب، في المركز الرابع، ويليه المطرب أحمد سعد، ثم في المركز الخامس المطربة نانسي عجرم، وحل المطرب مسلم، في المركز الثامن، في حين جاء في المركز العاشر، فريق كايروكي.

وتصدرت 3 من أغاني المطربة شرين عبد الوهاب، قوائم الأعلى استماعًا، وهي كلام عينيه، في المركز الأول، و تليها أغنية الوتر الحساس، وجاءت في المركز السادس، أغنية "صبري قليل".

المطربة شيرين عبد الوهاب، تستعد للمشاركة مع المطرب جورج وسوف، والمطربة نجوى كرم، في إحياء حفل رأس السنة، في الإمارات.