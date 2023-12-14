بعد وفاة حماتها.. آية سماحة تعلن وفاة عمتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة أية سماحة، وفاة عمتها فاتن الآتربي، اليوم الخميس.

آية أعلنت عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت ،:" لاحول ولا قوة إلا بالله، انامش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله عمتى فاتن الاتربي، والدة نورا قدري، و أحمد قدري، نسالكم الدعاء".

وكانت آية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وفاة والدة زوجها المنتجة ناهد فريد شوقي، وكتبت ،:"لا حول ولا قوة الا بالله، انتقلت الى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقى، إنا لله و إنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".