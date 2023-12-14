فن ومشاهير

بعد وفاة حماتها.. آية سماحة تعلن وفاة عمتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الفنانة أية سماحة، وفاة عمتها فاتن الآتربي، اليوم الخميس.

آية أعلنت عن الوفاة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت ،:" لاحول ولا قوة إلا بالله، انامش مصدقة، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت الى رحمة الله عمتى فاتن الاتربي، والدة نورا قدري، و أحمد قدري، نسالكم الدعاء".

وكانت آية، قد أعلنت الأسبوع الماضي، عن وفاة والدة زوجها المنتجة ناهد فريد شوقي، وكتبت ،:"لا حول ولا قوة الا بالله، انتقلت الى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقى، إنا لله و إنا إليه راجعون، صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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