شكرا لقرائتكم خبر عن ثروة بيونسيه تقترب من المليار دولار بسبب جولتها Renaissance فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بفضل الإيرادات الكبيرة التي حققتها المغنية العالمية بيونسيه من جولتها العالمية Renaissance ، أصبحت بيونسيه على أعتاب أن تصبح مليارديرة، وفقًا لتقدير جديد من مجلة فوربس، ارتفع صافي ثروة المغني بنحو 300 مليون دولار هذا العام لتصل مجملها إلى 800 مليون دولار.

في شهر يونيو الماضي، احتلت بيونسيه، المركز 48 في التصنيف السنوي للمجلة المالية لأغنى النساء العصاميات في أمريكا بثروة تقدر آنذاك بـ 540 مليون دولار، وبسبب الزيادة في المجموع النهائي لأرباح للمغنية لعام 2023، وتحديداً المبلغ المقدر بـ 100 مليون دولار (بعد الضريبة) الذي حصلت عليه من جولة Renaissance.

قدرت فوربس أن بقية المكاسب المالية غير المتوقعة كانت نتيجة لتعديل المجلة لتقديرها السابق لألومها الموسيقي ومجموعتها الفنية، ومن ثم قدرت مجلة فوربس أن قيمة ألبوم المغنية تبلغ الآن حوالي 300 مليون دولار.

ويأتي ما تبقى من ثروتها الصافية من مجموعة من الأصول الشخصية التي تشاركها مع زوجها جاي زي والممتلكات التجارية في شركتها Parkwood Entertainment.

وقالت فوربس إن قيمة المحفظة العقارية للزوجين تقدر بنحو 320 مليون دولار، بما في ذلك قصر ماليبو بولاية كاليفورنيا الذي اشتروه في يونيو بقيمة 200 مليون دولار، والذي يعتقد أنه أغلى منزل في تاريخ كاليفورنيا.

ونقلاً عن أرقام بيلبورد، ذكرت مجلة فوربس أن الارتفاع الكبير في صافي ثروة بيونسيه جاء من الجولة، التي استمرت من مايو إلى أكتوبر وزارت 39 مدينة في 17 دولة، وحققت إيرادات بلغت 579 مليون دولار، مما يجعلها واحدة من أعلى الجولات إيرادات على الإطلاق.

ومن بين المصادر الأخرى التي ساهمت في ذلك هو فيلم " Renaissance: A Film By Beyoncé" الذي صدر مؤخرًا، والذي كتبته وأخرجته وأنتجته.