شكرا لقرائتكم خبر عن سوشيال الفن: أسما شريف تحلق شعرها.. ومحمد سلام يكشف حقيقة صورة ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر عدد من نجوم الفن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، منهم الفنان محمد سلام، بسبب تداول الجمهور صورة له وهو يحمل طفلة صغيرة، ظن الناس أنها ابنته.

ولكن خرج محمد سلام ونشر صورة له مع الطفلة عبر خاصية "الاستوري"، معلقا عليها: "الصورة ديه منتشرة في كل حتى على أساس إن البنوتة ديه بنتي، فيا جماعة الخير البنوتة مش بنتي والله العظيم".



محمد سلام

وتابع: "ديه بنوتة جميلة اسمها هادية جاتلي التصوير مخصوص مع باباها ومامتها من 4 سنين، عشان تتصور معايا"، مستكملا حديثه: "رجاء خاص بلاش تنشروا صورتها تاني لأن أهلها بدأوا يتضايقوا من الموضوع ده، وأظن ليهم الحق كاملا إنهم يحتفظوا بخصوصيتهم وخصوصية بنتهم وشكرا".

وكانت الفنانة أسما شريف منير تصدرت هي الأخرى مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن قيامها مجددا بحلاقة شعرها بالكامل للمرة الثانية، وذلك من خلال حسابها على "انستجرام".

حيث نشرت عبر خاصية "الاستوري" صورة لها حليقة الشعر، قائلة: "اللوك دا عجبني ومريح بالنسبالي، حاولت أسيبه يطول مقدرتش وحلقت شعري تاني".