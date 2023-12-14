ميرنا وليد - بيروت - أحدثت الصورة الرسمية لعائلة الأمير ويليام، والتي شاركها وزوجته الأميرة كيت ميدلتون للجمهور بمناسبة عيد الميلاد المجيد باللونين الأبيض والأسود، حالة من الجدل الواسع، بسبب خضوعها للتعديل بشكل واضح عبر برنامج فوتوشوب.

وظهر الأمير ويليام والأميرة كيت برفقة أولادهما الثلاثة الأمير جورج (10 سنوات) الأميرة شارلوت (8 سنوات) والأمير لويس (5 سنوات)، والذي بدت يده واضحة، وقد برز فيها غياب إصبعه الوسطى في يده اليسرى.

كما لاحظ الجمهور أن ساقي الأمير بدتا غريبتين ولا تشبهان بعضهما البعض.

وجاء من بين تعليقات الجمهور: "رغم أنها صورة عائلية جميلة، بمجرد أن نظرت إليها، لاحظت يد لويس. إنه يفتقد إصبعاً. هذا جعلني أنظر إلى الصورة عن كثب. تبدو ساقه اليمنى منتفخة. وأين فخذ ويليام؟ وأين قدم كيت الأخرى؟".

كانت هذه تفاصيل خبر تفصيل بصورة الأمير ويليام العائلية يحدث بلبلة.. أين إصبع الأمير لويس الوسطى؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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