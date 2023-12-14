بالإشتراك مع شيرين رضا وسماء إبراهيم .. ليلى علوي تحمس الجمهور لأحدث أعمالها "مقسوم"

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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ليلى علوي البويستر الرسمي لأحدث اعمالها وهو فيلم جديد يحمل إسم "مقسوم" بالإشتراك مع الممثلة شيرين رضا والممثلة سماء إبراهيم عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و حمست ليلى الجمهور من خلال المنشور وعلقت عليه بالقول: "لو رِتم الدنيا تقيل، يبقى تعلّي المقسوم ، فيلم مقسوم في السينمات قريباً".
وفي وقت سابق، علقت ليلى علوي على مشهد حفل زفاف أقيم في قطاع غـ زة في فلسـ طين، بالرغن من الحرب القائمة هناك.
ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو لها وهي تكتب رسالة وتوجهها لهم، وعلقت: "شفت امبارح الفرح اللي اتعمل في مخيم الايواء وفرحت من كل قلبي بيهم لان طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود، لابد للحياة أن تعود".
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