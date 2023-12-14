بالفيديو- "قرار صعب" لـ آدم تكسر حاجز المليون في أقل من ثلاثة أيام

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان اللبناني آدم نجاحاً كبيراً بأغنيته الجديدة "قرار صعب" التي طرحها منذ ثلاثة أيام عبر قناته الرسمية على يوتيوب، و كسرت الأغنية حاجز المليون، حيث حققت الأغاية حتى الآن مليون و 120 ألف مشاهدة.



"قرار صعب" من كلمات عماد الأسعد، ألحان جيمي حداد، توزيع موسيقي سليم جباعي، وتم تصوير الأغنية كليب بإدارة المخرج دان حداد.

وتقول كلمات الأغنية:

"قرار صعب

ابقى او انسحب

اكذب اذا قلت

بعدني ما احب

قلبي بحبا يدق

بس من اشوفه اكتئب

حرق سنين العمر

حرقها بغدر وكذب

حبيته وبكل صدق

و عطيته حب من الصفر

لكن اللي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر

******

وليه الغدر

عمري ما قصرت

لا عليهم قسيت

ولا حبي غيرت

كنت اذا اشتاق

اقطف من السما نجمه

و على قد الشوق

صارت هالسما عتمه

حبيته وبكل صدق

و عطيته حب من الصفر

لكن إليي فيه طبع الغدر

تهون عليه عشرة عمر".