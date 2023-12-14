ثروة بيونسيه خيالية..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية ان النجمة بيونسيه قد وصلت ثروتها الى 800 مليون دولار أميركي، ولاقى هذا الخبر ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ان بيونسيه تعد من ضمن قائمة الفنانين الأكثر دخلا.



وكان حقق فيلم بيونسيه، إيرادات وصلت إلى 30 مليونًا و151 ألف دولار، منذ طرحه يوم 1 كانون الاول/ديسمبر الجاري، في دور العرض العالمية.

وانقسمت إيرادات فيلم "Renaissance: A Film By Beyonce"، بين 24 مليونًا و8 و65 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و ملايين و500 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي.