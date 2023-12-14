ما علاقة بطل "الطائر الرفراف" بـ أنس الشايب حبيب بيسان إسماعيل السابق؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - يحظى اليوتيوبر أنس الشايب بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ لديه نسب مشاهدة عالية وجمهور من كل العالم العربي، وقد تداول البعض فيديو له يشير الى شبهه الكبير ببطل مسلسل "الطائر الرفراف" مارت رمضان ديمير الشهير بشخصية "فريد".



وقد ظهر أنس الشايب وهو يرتدي قميصا أبيضا وبنطالا أسود، اذ بدأت المقارنة بينهما، واعتبر الكثيرون ان هذا الزي يليق بأنس أكثر من مارت، في حين كان رأي آخرين عكس ذلك.

الجدير ذكره ان أنس الشايب كان قد ارتبط سابقا باليوتيوبر والفنانة بيسان إسماعيل.