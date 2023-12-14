فن ومشاهير

المركز الأول يترك عمرو دياب.. أفضل 10 مطربين في قائمة "بيلبورد عربية "

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ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت "بيلبورد بالعربية " المعروفة عالميًا في نسختها العربية للموسيقى والغناء، قائمة “100 فنان”، والتي تضم أفضل مطربين في الوطن العربي لعام 2023، والذي تضمن عدداً من نجوم الغناء بمختلف أنواعه من طرب وروك وراب.

 

طغى مطربو مصر على القائمة بأنواع غنائية مختلفة بجانب المغرب ولبنان والعراق، كالآتي:

 

المرتبة الأولى لـ شيرين عبد الوهاب، والثانية كانت لمغني الراب المغربي إل غراندي طوطو 

 

 

شيرين عبد الوهاب

 

 

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إل غراندي طوطو 

 

والمرتبة الثالثة كانت من نصيب الرابر المصري الشهير مروان بابلو، والذي طرح أحدث ألبوماته خلال الأسابيع الماضية بعنوان “لوحة فنية”، والتي تصدرت عدد من أغانيه قائمة الأكثر مشاهدة على “يوتيوب”

 

 

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ومن المرات النادرة التي يحصل فيها الهضبة عمرو دياب على المركز الخامس، فـ غالبًا ماكان  يسيطر المراكز الثلاث الأولى.

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حصل الفنان أحمد سعد على المركز الخامس والذي طرح حديثًا ديو “ياليالي” مع الفنانة روبي ، والذي حقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

 

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وأتت نانسي عجرم في المرتبة السادسة والتي أصدرت عدد مميز من الاغاني والكليبات خلال 2023، أحدثهم “تيجي ننبسط”، والتي لاقت استحسان جماهيري كبير في حفلاتها وتفاعل مميز عبر وسائل التواصل الغجتماعي المختلفة.

 

 

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وحصل المعغني العراقي  الشامي على المرتبة السابعة والذي طرح حديثًا أغنية "ياليل ويالعين، والتي حققت أكثر من 70 مليون مشاهدة خلال 3 أشهر من طرحها.

 

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وجاء الفنان المصري مسلم في المرتبة الثامنة، والذي طرح حديثًا أغنية ماحبتنيش التي سجلت أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر “يوتيوب”.

 

 

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وجاء المطرب السعودي عايض في المرتبة التاسعة، والذي طرح حديثًا أغنية “ردي”، والتي حققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب

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وأخيرًا المرتبة العاشرة كانت من نصيب الفريق الغنائي الشهير “كايروكي”، والذي طرح ألبومه الجديد خلال 2023، الذي حمل عنوان “روما”، والذي حقق نجاح جماهيري ضخم، وتلته عدد كبير من الحفلات التي شهدت حضور كامل العدد وتفاعل ضخم مع الأغاني الجديدة والقديمة.

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وفي سياقٍ متصل أصدرت “بيلبورد عربية” قائمة أخرى لأفضل 10 أغاني ، حيث تستكمل احصائياتها الفنية في نهاية عام 2023، الذي تضمن عدد كبير من الإصدارات العربية بمختلف أنواعها.

 

 

 

 

 

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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