قرار صادم بخصوص المتهم في حادث الفنان أشرف عبدالغفور

أفرج قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر عن المتهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بعد أن تسبب في اصطدام سيارته بسيارة الفنان الراحل، مما أسفر عن وفاته.

وأدلى المتهم باعترافات أمام النيابة العامة، قال فيها إنه كان يسير بسيارته بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وأثناء ذلك اصطدمت به سيارة أخرى من الخلف، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على سيارته واصطدامها بسيارة الفنان الراحل.

وأضاف المتهم أنه لم يقصد التسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، وأنه كان يحاول تفادي وقوع الحادث.

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور أنه كان يعاني من اشتباه في نزيف حاد بالمخ، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.