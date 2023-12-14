توم كروز يعيش قصة حب مع عارضة روسية تصغره بـ25 عاماً

يبدو أن النجم الأميركي العالمي توم كروز، 61 عاماً، قد وجد الحب مرة أخرى مع عارضة أزياء روسية تصغره بـ25 عاماً، تدعى إلسينا خايروفا، 36 عاماً.

رصدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الثنائي في إحدى الحفلات بالعاصمة البريطانية لندن، وبدا عليهما الانسجام والرومانسية، حيث لم يفترقا عن بعضهما طيلة الحفل.

وأشار المصدر إلى أن الحفل أُقيم في ساحة غروسفينور يوم السبت الماضي، وأن الضيوف بدوا منبهرين بحضور نجمهم المفضل برفقة فتاة جديدة.

وأضاف أن كروز بدا ودوداً للغاية، وعندما طلب بعض الحضور التقاط الصور معه، رفض بأدب، حتى اضطر منسّق الأغاني للإعلان عبر المايكروفون عدم رغبة الممثل الشهير بالتقاط الصور مع أحد.

وأتم المصدر قائلاً: “أمضى كروز ليلته وهو يرقص مع خايروفا”.

يشار إلى أن إلسينا خايروفا هي عارضة أزياء سابقة من أصول روسية، وتحمل الجنسية البريطانية، وكانت متزوجة من رجل الأعمال الروسي ديمتري تسيتكوف، وقد تشاركا معاً قصرا بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى منزل في لندن بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني، وعقارات في دبي وقبرص.

وكانت خايروفا قد انفصلت عن تسيتكوف عام 2020، بعد زواج دام 10 سنوات.

ولم يؤكد أو ينفي كروز أو خايروفا علاقتهما حتى الآن.