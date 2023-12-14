وثق مقطع فيديو متداول وصول مشهورة سناب شات اللبنانية يومي إلى السعودية، حيث عبرت عن شوقها الكبير للمملكة. وقالت يومي في الفيديو: “مرت سنتان منذ آخر زيارة لي للسعودية، أي عام ونصف، هل تدركون كم اشتقت لكم؟”

وتابعت: “أتساءل هل اشتقتم لي مثلما اشتقت لكم؟ أشعر أنكم لم تفتقوا لي.”

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: اللبنانية يومي تعلق على وصولها إلى السعودية بعد غياب عام ونصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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