الكشف عن سبب ظهور سوزان نجم الدين بإطلالة جريئة في عزاء شقيق أحمد حلمي

أعرب مصدر مقرب من الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن ردة فعله فيما يتعلق بالجدل الذي تلا إطلالتها في عزاء شقيق الفنان المصري أحمد حلمي قبل بضعة أيام.

اختارت سوزان إطلالة وصفها البعض بأنها “جريئة” حيث ارتدت “جامبسوت” أسود مصنوع من قماش الجلد اللماع، مع وجود فتحات جانبية عند الأكتاف.

عبّر المصدر عن استغرابه من التركيز على إطلالتها وتجاهل الحزن العميق الذي يعانيه أحمد حلمي بعد فقدان شقيقه خالد.

وسأل المصدر: “هل تساءل المنتقدون عن سبب ظهورها بهذه الملابس؟ هل لم يتبادر إلى أذهانهم أنها لم تكن قادرة على تغيير ملابسها بسبب انشغالها بالتصوير؟”

وأوضح المصدر أن سوزان كانت في مدينة الإنتاج الإعلامي لتصوير مشاهدها في مسلسل “الحشاشين” الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان عام 2024. ولم تتمكن من طلب إذن من فريق العمل للعودة إلى المنزل وتغيير ملابسها لحضور مراسم العزاء.

أكد المصدر أن أهم ما كان يهم سوزان هو أداء واجب العزاء ودعم أصدقائها أحمد حلمي ومنى زكي في محنتهما العميقة، وأنها لم تهتم بالملابس التي كانت ترتديها.

شدد المصدر على أنها لم تكن تسعى لإثارة الجدل، ووصف ما حدث من انتقادات بأنه محاولات لجذب الانتباه بأساليب سلبية وإثارة الجمهور ضدها.

وأشار المصدر إلى أن الشجرة المثمرة تتعرض دائمًا للرمي بالحجارة، وأن اسم سوزان نجم الدين يكون دائمًا محط تصويب؛ حيث يتم تحوير نواياها الحسنة وتحليلها بشكل مبالغ فيه بهدف زيادة المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالجانب الفني، ستشارك سوزان نجم الدين في مسلسل “الحشاشين” والمسلسل السوري “صديقات قطط” الذي يستند إلى نص من تأليف أحمد السيد، وستظهر إلى جانب صفاء سلطان وديمة الجندي وإمارات رزق ونظلي الرواس وصباتحتفظ سوزان نجم الدين بدور مميز في المسلسل.

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