شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تتعرض للهجوم بعد دعمها لأهل غزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض النجمة العالمية تايلور سويفت للهجوم من قبل معجبيها حول العالم بعدما حضرت عرضًا كوميديًا برفقة المغنية العالمية سيلينا جوميز في نيويورك لجمع الأموال لجهود الإغاثة في قطاع غزة، حيث تم تصوير الثنائي مع زملائهم، وهم يغادرون العرض من قبل الممثل الكوميدي المصري الأمريكي رامي يوسف، وهو ما اعتبره معجبي تايلور مساندة لشعب فلسطين ومن هنا بدأ الهجوم عليها .

ومن جانبها قررت سويفت عدم الرد علي هذا النجوم حتي الآن، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

كان العرض، الذي استضافته أكاديمية بروكلين للموسيقى، جزءًا من جولة يوسف " More Feelings".

ومن المقرر أن تذهب جميع عائدات العرض إلى منظمة لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى الأمريكية، وهي منظمة غير حكومية تعمل حاليًا على تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وذلك بعد العدوان الأسرائلي على قطاع غزة.

وأعلن رامى يوسف، الذي حقق نجاحا كبيرا من خلال المسلسل التلفزيوني "Ramy"، أن جميع عائدات ما تبقى من جولته " More Feelings " ستذهب إلى المؤسسة لمساعدة الفلسطنيين.