شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تكشف لـ الخليج 365 مشاركتها فى "إمبراطورية ميم" رمضان 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة حلا شيحة لـ ”الخليج 365” عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، وتعاقدها رسميا على مسلسل "امبراطورية ميم" بطولة النجم خالد النبوي ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، وذلك بعد تصالحها الأخير مع نقابة المهن التمثيلية وعودتها مجددا إلى الفن.



الفنانة حلا شيحة

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة في عالم الدراما، مسلسل "خيانة عهد" الذي عرض عام 2020، بطولة يسرا، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، جومانا مراد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من سيناريو وحوار امين جمال، محمد أبو السعد، وإخراج سامح عبد العزيز.

بينما كانت آخر أعمالها في السينما، فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، وغيرهم من الفنانين، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

وكانت حلا شيحة التقت، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية داخل مقر النقابة؛ مؤخرا ووجهت له الشكر على دعمه الكبير في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين؛ مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقى لكل فنانى مصر.