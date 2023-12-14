شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يستعد لطرح ألبومه الجديد "مكانك" قريبا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن قرب طرح ألبومه الجديد والذي يحمل اسم "مكانك"، في مفاجأة لجمهوره مع اقتراب مطلع عام 2024.



عمرو دياب

يمثل الألبوم عودة للفنان عمرو دياب للألبومات مجددا بعد آخر ألبوماته "يا أنا يا لأ" والذي طرحه عام 2021، وسوف يطرحه قريبا .

ويحتوي الألبوم الجديد على مفاجآت موسيقية تمثل تطورا كبيرا في شكل الموسيقى المصرية والعربية كعادة الهضبة الذي يعد رائد التجديد الموسيقي في الوطن العربي.



عمرو دياب

وطرح الفنان عمرو دياب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل برومو دعائي للألبوم ظهر خلاله بلوك جديد خطف الأنظار واعجاب جمهوره.

يذكر أن الفنان عمرو دياب تصدر للعام الخامس على التوالي قائمة الفنانين العرب الأعلى استماعا عبر أحد التطبيقات.