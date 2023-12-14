شكرا لقرائتكم خبر عن جريتا جيرويج رئيسة لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي فى دورته الـ 77 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن منظمو مهرجان كان السينمائي تعيين المخرجة العالمية جريتا جيرويج لترأس لجنة التحكيم في الدورة الـ 77، والذى من المقرر أن يعقد في الفترة من 14 إلى 25 مايو من العام المقبل 2024، وهو الدور الذي ستساعد من خلاله في تحديد الفائز بجائزة السعفة الذهبية، الجائزة الكبرى للمهرجان..

وستكون جيرويج أول مخرجة أمريكية على الإطلاق تتولى هذا الدور، وفي سن الأربعين، ستكون ثاني أصغر شخص يتولى رئاسة لجنة التحكيم، بعد الممثلة الإيطالية صوفيا لورين، التي كانت تبلغ من العمر 31 عامًا عندما ترأست لجنة التحكيم في عام 1966.



جريتا جيرويج

ووصف تييري فريمو، المدير الفني للمهرجان، وإيريس نوبلوخ، رئيسته، جيرويج بأنه "الخيار الواضح" لهذا الدور، وأضافوا في بيان مشترك أن المخرجة والكاتبة والممثلة تجسد بجرأة تجديد السينما العالمية، وهى أيضًا ممثلة لعصر يكسر الحواجز ويمزج بين الأنواع، وبالتالي يرتقي بقيم الذكاء والإنسانية". ".

وقالت جيرويج، في البيان الصحفي الذي أعلن عن تعيينها: لقد شعرت "بالذهول والإثارة والتواضع" لتعيينى رئيسة للجنة التحكيم.

وأضافت جيرويج: "باعتباري عاشقة للسينما، كانت مدينة كان دائمًا قمة ما يمكن أن تكون عليه اللغة العالمية للأفلام، لا أستطيع الانتظار لمعرفة الرحلات التي تخبئها لنا جميعًا"