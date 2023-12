شكرا لقرائتكم خبر عن الفيلم المصري "عيسي" يفتتح مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فيلم " عيسى " للمخرج مراد مصطفى عرض أول فى مصر ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير الدورة الخامسة والتى ستقام فى الفترة من 17 - 20 ديسمبر2023 ، وهذا الفيلم قد حاز على جائزتين فى مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الماضية ، ثم شارك الفيلم فى حوالى ٧٠ مهرجانا سينمائىا وحاز على أكثر من 20 جائزة دولية حتى الآن.

ويشارك في تلك المسابقة أيضا هذه الأفلام : MEMOIR OF A VEERING STORM للمخرجة صوفيا جيورجوفاسيجي من اليونان ، وفيلم NO BODY للمخرجة مارسيلا جاكوبينا من البرتغال ، وفيلم ABOUT ME للمخرج علي أسجاري من هولندا ، وفيلم I COME DROM THE SEA للمخرجة فيروز سيرهال من لبنان ، وفيلم بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي من المغرب ، وفيلم WHEN A ROCKET SITS THE LAUNCH PAD للمخرج بوهاو ليو من الصين ، وفيلم SIMO للمخرج عزيز زورومبا من كندا ، وفيلم ZARZAL من كولومبيا .

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير ينطلق يوم 17 ديسمبر بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية ، وتقام عروض وفعاليات المهرجان في مركز الابداع الفني ، سينما الهناجر ، قاعة سينما الحضارة بدار الاوبرا المصرية.

المهرجان في دورته المقبلة يرفع شعار " السينما سلاحنا " ومن الأفلام المشاركة في مسابقة سينما الشباب : فيلم " فقه أمي " للمخرج عمر عز، فيلم " كل إسبوعين " للمخرجة آية الحسيني ، فيلم " مجهول " للمخرج اكرم هشام شعراوي ، وفيلم " elghteen year " ، محمد ببدير حسن ، وفيلم " it,s not you " للمخرج شادي نور فهمي ، My toy للمخرج مازن حاج قاسم ، وفيلم " اخر الوعود " للمخرج علي عبد الستار ، وفيلم " بخاف تنساني " للمخرجة أمنية سويدان .

أما المسابقة الوثائقية فيشارك فيها 8 أفلام : Gaddafi s birthday cake للمخرج ناهد نصر، 32 abo el mahasiem el shazly للمخرجة زيادي ، الطيور غادرت بيروت للمخرج خليل درفيس زعرور من لبنان ، سينما مسرة للمخرجة ستيفانيا أمين ، 1200 steps للمخرجة نيرة عبد الشافي ، مش منكوشة للمخرجة أميرة صلاح أحمد، A DREAM IN THE CITY OF LEIPZIG للمخرج احمد طارق أبودينا ، DELIVERANCE A WOMAN S REVOLT للمخرج زياد حجاج .