نحافة أوبرا وينفري تصدم الجمهور… والاعلامية تخرج عن صمتها وتصرّح لأول مرة

بعد أشهر من التكهنات، قررت الاعلامية أوبرا وينفري التحدث بشفافية عن خسارة وزنها، مشيرة الى لجوئها للأدوية في هذا الشأن.

وفي مقابلة مع مجلة People Magazine يوم الأربعاء الفائت، اعترفت وينفري بتعاطيها الأدوية كإجراء احترازي لتفادي تقلبات زيادة الوزن، متتبعة الترند الذي يسلكه مشاهير هوليوود، فقالت “أستخدم الدواء اليوم لشعور مني بالحاجة اليه كأداة لتفادي تقلبات الوزن.”

وفيما لم تصرّح الإعلامية عن نوعية الدواء الذي تتناوله الّا انها لم تستبعد احتمال كونه عقار Ozempic لعلاج داء السكري النوع الثاني، وقد تحوّل هذا الدواء الخيار الأوّل والاكثر شعبية في هوليوود بسبب خصائص مكوناته الكيميائية السريعة، بحيث يعمل على خفض قدرة الجسم على استهلاك الطعام وعلى تعديل نسبة السكر في الدم ما يتلاءم ومرضى السكري، وجميع الراغبين بخسارة وزنهم، مع العلم انه لا يمكن تناوله من دون اجتياز المريض لاختبار طبيّ.

كما انتشر فيديو للاعلامية وهي تُعد كوكتيلاً ذات اللون الأرجواني وشاركت مع المتابعين المكونات مثل عصير التفاح والزنجبيل وعصير البنجر وعصير الليمون والكوراساو الأزرق وشراب بسيط وماء فوار، مزينة بزينة التوت الأسود.

وكانت وينفري قد لجأت الى الخيارات الطبية بعد مشاركتها في حلقة نقاش مع خبراء متخصّصين في شهر تموز/ يوليو الماضي، حين صرّحت بأنّها كانت تلوم نفسها طوال الوقت بسبب زيادة وزنها، ولكنّها تمكنت اليوم من تغليب قوة إرادتها على أي شيء آخر. وقد لمست نتائج ذلك من خلال الكشف عن اكتسابها فقط نصف كيلو من الوزن بعد عيد الشكر بخلاف ما اكتنزته من كيلوغرامات العام السابق. وهو اعتراف صريح وواضح منها بأنها قررت إدارة وزنها بما يتماشى وصحتها العامة.