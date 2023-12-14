المخرج وسيم جعجع عضو في لجنة تحكيم في مهرجان الجونة

ميرنا وليد - بيروت - يشارك المخرج اللبناني وسيم جعجع كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في مسابقة الأفلام القصيرة، إلى جانب المخرجة الأميركية لوسي كير، ومبرمجة الأفلام في أعرق المهرجانات السينمائية سيلين روستان والممثلة اللبنانية البريطانية رزان جمّال والممثلة التونسية مريم الفرجاني.



و ستختار لجنة التحكيم من بين 21 فيلما قصيراً مشاركاً من جميع أنحاء العالم، حوالي ثلاثة أفلام لمنحها جوائز استناداً إلى تميّزها السينمائي.

وسيم جعجع مخرج لبناني حائز على جوائز عديدة، معروف بأسلوبه السينمائي المميز وسرده القصصي الحيوي والمؤثر. أثّرت أفلامه القصيرة بشكل كبير في المهرجانات العالمية محققة نجاحات ملحوظة، ومن أبرز هذه الأفلام:"صورة جدي" (2011) و"أمي" (2019) .

يذكر أن فيلم "أمي" برز كعمل مؤثر مستوحى من تجارب طفولة المخرج. وقد حاز على إعجاب النقاد، حيث حصل على جائزة النجمة الفضية في "مهرجان الجونة السينمائي" في عام 2019، وفاز بجائزة أفضل فيلم روائي في "مهرجان تامبيري السينمائي" في عام 2020. كما شارك في أكثر من 50 مهرجان سينمائي دولي ونال التقدير بين أميركا وأوروبا.

و يقوم جعجع حالياً بتطوير فيلمه الروائي الطويل الأول، كما وعد بجذب الجماهير بسرده المميز في السنوات القادمة.

أما بالنسبة لمهرجان الجونة فينطلق يوم ١٤ كانون الأول ویقدم برنامجاً متنوعاً من الأفلام، تصل عددها إلى حوالى 90 فيلماً. تتضمن التشكيلة سرد الروايات السينمائية، والوثائقيات، والأفلام القصيرة والطويلة المختارة من جميع أنحاء العالم بناءً على تميزها السينمائي، وذلك بوساطة فريق البرمجة الخاص بالمهرجان. أما الأفلام المعروضة في مسابقات سرد الروايات، والوثائقيات الطويلة، والأفلام القصيرة فلها فرصة للفوز بجوائز تتجاوز 220,000 دولار أميركي. بالإضافة إلى ذلك، يسلط البرنامج الرسمي خارج المسابقة الضوء على الأفلام التي نالت اهتماماً نقدياً، وحازت على جوائز مرموقة في مناطق أخرى من العالم.

