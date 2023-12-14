ممثلة بحرينية شهيرة تعلن ارتباطها رسمياً

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة البحرينية سلوى الجراش لمتابعيها، عبر حسابها الرسمي، صورة أعلنت من خلالها ارتباطها.

وشاركت سلوى متابعيها، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي الفستان الأبيض، وعلقت عليها قائلة: "الحمدالله الذي تتم بنعمته الصالحات".

ولاقى منشورها تفاعلاً واسعاً بين المتابعين والزملاء، الذين باركوا لها وتمونوا لها السعادة.

وكتبت زميلتها سارة اليافعي معلقة: "ألف مبروك يا عمري ربي يتمم لك على خير يارب" وباركت الفنانه وفاء مكي وكتبت "مبروك أختي تستاهلين كل خير"، فيما كتب الفنانة ابتسام عبدالله "ألف مبروك يا قلبي أحلا خبر ربي يسعدك"، فيما كتبت شيخة زويد "مبروك حبيبتي سلوى ربي يهنيك ويسعدك" وكتبت فاطمة الطباخ "ألف مبروك يارب تتنهني".



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