ممثلة مصرية تفجع بوفاة والدتها

ميرنا وليد - بيروت - توفيت اليوم، والدة الممثلة المصرية نور قدري، وذلك حسبما أعلنته الممثلة المصرية آية سماحة.

وأعلنت آية وفاة عمتها، والدة نور قدري، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي.

وكتبت آية سماحة قائلة: "لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش مصدقة، إنا الله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله، عمتي، فاتن الأتربي والدة نور قدري، وأحمد قدري نسألكم الدعاء".

واكتفت آية بإعلان خبر الوفاة، دون الكشف عن موعد الجنازة ومكانها.

وتفاعل المتابعون مع الخبر معبرين عن حزنهم لوفاة والدة نور، ومتمنين لنور وعائلتها الصبر، وللراحلة الرحمة والمغفرة.

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