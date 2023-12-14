بالفيديو- لقاء مميز وهدية قيمة بعد لقاء محمد رمضان مع سكوت شتورش

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو وثق من خلاله لقاءه مع المنتج الموسيقي العالمي سكوت شتورش، وظهر ستورش وهو يهدي رمضان إحدى نظاراته الشمسية من مجموعته الخاصة، كما وشارك صوراً مع سياراته الفارهة.



يذكر أن محمد رمضان كان قد تعرض لموقف محرج أثناء تصوير كليب الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية، إذ تمزق بنطلونه الذي كان يرتديه أثناء التصوير.

ونشر رمضان الفيديو وعلق عليه قائلاً: "أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا، إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أُصول الشغلانة.. بس عدت الحمد لله".

